Mujica dice que su cáncer se extendió y no seguirá tratamiento; pide morir tranquilo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS).- El expresidente José Mujica anunció este jueves que los médicos le han informado que el cáncer de esófago que padece se ha extendido por su cuerpo y pidió que lo dejen morir tranquilo. "El guerrero tiene el derecho a su descanso", dijo en la que será su última entrevista.

"Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo", contó en una entrevista para el semanario uruguayo Búsqueda.

Mujica, de 89 años, afirmó además que no quiere seguir con el tratamiento porque es un "anciano", tiene dos enfermedades crónicas y su cuerpo ya no aguanta más. "No lo paro con nada", ha dicho tras saber que el cáncer le ha "colonizado" el hígado.

Asimismo, ha contado que está dejando todo preparado para ser enterrado en el pequeño terreno en el que ha vivido durante décadas, incluso cuando ejerció como presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, y "acomodando las cosas para los que van a quedar" a vivir ahí.

Por otro lado, ha expresado también su descontento con aquellos que han estado inventando "elucubraciones" sobre su papel en el futuro Gobierno del Presidente electo, Yamandú Orsi. "No tengo ni idea, ni me pienso meter para nada, ni quiero saber nada porque lo peor que hay es armar un Gobierno", ha dicho.

En las próximas horas, está previsto que la médico personal del expresidente, Raquel Pannone, ofrezca una rueda de prensa para dar más detalles.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/