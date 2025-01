Simmons, integrante de Kiss, reconoce a Sheinbaum por labor de bomberos en California

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Gene Simmons, integrante de la legendaria banda de rock Kiss, agradeció a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum por enviar a los “mejores bomberos de México” para ayudar a combatir los incendios en Los Ángeles.

A big thank you to Mexico’s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires.

— Gene Simmons (@genesimmons) January 13, 2025