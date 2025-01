Sheinbaum y presidentes municipales pactan invertir en agua y seguridad

La Presidenta hizo un llamado a los gobernadores y presidentes municipales a sumar esfuerzos para impulsar acciones que garanticen el acceso al agua potable, a los derechos de pueblos indígenas y la paz.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con presidentes municipales de todo el país, con quienes pactó unir recursos para invertir en tres ejes prioritarios: acceso a agua potable, seguridad y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

A la reunión, que se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, asistieron casi dos mil alcaldes y 30 gobernadores.

"El objetivo de este encuentro es que trabajemos juntas y juntos, por el bien de sus municipios, por el bien de México. Que sea el primer encuentro, que no sea el único; que nos podamos seguir viendo para seguir trabajando juntas y juntos por el bienestar del pueblo de México", expresó la mandataria federal.

En este sentido, mencionó que el Gobierno de México realizará más de 13 mil asambleas junto a los miembros de las comunidades originarias, así como de alcaldes y gobernadores de la República.

Sehinbaum aboga por el reconocimiento de los pueblos indígenas

Claudia Sheinbaum indicó que se debe evaluar el funcionamiento del Fondo para la Infraestructura Social que existe existe actualmente en México para que, por primera vez en la historia, se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, y cuyos recursos vayan directamente a las comunidades y a los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes.

"Es un Fondo inicial. Se va a distribuir de manera directa, reconociendo a los pueblos y las comunidades como sujetos de derechos, por primera vez. De tal manera que se va a distribuir a partir de la organización de las propias comunidades; a partir de asambleas van a decidir en qué quieren destinar su recurso y se va a entregar de manera directa", expuso.

Así, la Presidenta firmó con los alcaldes y gobernadores un convenio para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que busca reconocer los derechos constitucionales que ahora tienen los pueblos originarios, a través de la asignación directa de recursos para que ellos, conforme a sus usos y costumbres, elijan las obras en las que quieren invertir.

"Son 13 mil comunidades que van a ser beneficiadas y es un primer Fondo para la Infraestructura Social que se destina a pueblos y comunidades", agregó.

"México es un país grandioso y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos”, fue el mensaje que manifestó a las y los gobernantes.

Pide a alcaldes juntar los recursos

En el encuentro, Claudia Sheinbaum propuso a los presidentes municipales juntar los recursos locales con los de la federación para garantizar servicios como el acceso a agua potable, uno de los principales problemas en el país.

"Aunque haya suficiente abasto de agua, a veces no son suficientes las redes municipales para llevar agua a las distintas localidades, particularmente, en las regiones de nuestro país en donde hay escasez de agua, pues todavía más, lo sufren más los municipios que tienen mayor escasez", reconoció.

Por ello, los invitó a sumarse a un Plan Maestro, que sume los recursos de los tres niveles de Gobierno para realizar acciones específicas de mayor alcance durante los próximos tres años.

"Que juntas y juntos podamos resolver los problemas relacionados con la infraestructura de agua en nuestros municipios y de saneamiento", comentó durante el Encuentro Municipal.

Aumentar presupuesto para la seguridad

La Presidenta recordó que el eje de la atención de las causas es parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que invitó a los alcaldes y gobernadores a realizar acciones en coordinación con los Caminos de Paz, un programa basado en los Senderos Seguros que implementó cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México.

"Todo esto es parte del presupuesto que llega a los municipios para beneficio de las y los mexicanos. Esto lo queríamos compartir con ustedes, es algo importante, es un esfuerzo grande que estamos haciendo: presupuesto para los pueblos y comunidades indígenas, el apoyo para resolver los problemas de agua y que juntos y juntas construyamos Caminos de Paz en todo nuestro territorio", señaló.

Finalmente, Claudia Sheinbaum recordó que, como ex alcaldesa de Tlalpan, conoce los problemas que enfrentan las y los presidentes municipales en el ejercicio de sus funciones, y por ello les invitó a seguir reuniéndose en el futuro.

"Que sepan que la Presidenta a lo mejor no puede llegar a todos los municipios del país, pero que estamos presentes. No se me olvida lo que es ser presidenta municipal, que sabemos lo que es ser alcaldesa, que sabemos lo que viven y que son parte de este gobierno de nuestro país que está transformando para bien nuestro México", concluyó.