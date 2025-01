México firma acuerdos con la UE y 11 países de AL a tres días de la llegada de Trump

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en tres días, México firmó acuerdos con la Unión Europea y 11 países de América Latina para fortalecer el comercio y la cooperación en diversas áreas estratégicas.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de México cerró este viernes dos grandes acuerdos a sólo tres días de la llegada del amenazante Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos: uno en materia de ampliación comercial con la Unión Europea (UE) y otro más con 11 países de América Latina y que se centra en la protección de migrantes contra posibles deportaciones de Estados Unidos.

Donald Trump ha reiterado que, apenas tome posesión en la Casa Blanca, firmará órdenes ejecutivas para aumentar aranceles contra Canadá y México, sus socios comerciales en el T-MEC, además de que, como prometió durante su campaña y en los últimos días, realizará deportaciones masivas de migrantes mexicanos y latinoamericanos.

Aunque el Gobierno de México no lo expone oficialmente, los acuerdos logrados este viernes con la Comisión Europea y 11 naciones latinoamericanas se interpretan como escudos ante la posible embestida de Trump contra países que, desde su óptica, han abusado de su país.

Un cable hasta Europa



México y la Unión Europea (UE) concluyeron este viernes las negociaciones políticas para modernizar su Acuerdo Global, tras el compromiso político entre el Comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

El pilar comercial de este acuerdo, afirma la Comisión Europea, impulsará sustancialmente una relación comercial ya próspera, pues el comercio de bienes entre la UE y México alcanzó los 82 mil millones de euros en 2023, mientras que el comercio bidireccional de servicios alcanzó los 22 mil millones de euros en 2022, convirtiendo a México en el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina.

El acuerdo, según la Comisión Europea, establece un marco ambicioso y moderno para profundizar y ampliar el diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas entre la UE y México, esto a sólo tres días de que Donald Trump, quien ha desplegado amenazas arancelarias contra sus socios Canadá y México, asuma como Presidente de Estados Unidos.

La modernización de este acuerdo, destaca el organismo europeo, creará nuevas oportunidades económicas para ambas partes, incluido el potencial de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de la UE a México, al tiempo que promoverá valores compartidos y normas progresistas sobre desarrollo sostenible. También incluirá reglas progresistas para abordar la corrupción en los sectores público y privado.

Además, el acuerdo establece la ambición conjunta de la UE y México de promover y proteger los derechos humanos, el multilateralismo y la paz y la seguridad internacionales. El acuerdo facilita la cooperación estratégica en cuestiones geopolíticas clave, manteniéndose al día con realidades que cambian rápidamente. Esto incluye reducir los riesgos de las cadenas de suministro, asegurar el suministro sostenible de materias primas críticas y abordar el cambio climático.

Estos esfuerzos, destaca la Comisión Europea en un comunicado oficial, respaldarán la competitividad de las empresas de ambos lados, al tiempo que promoverán el objetivo compartido de lograr una economía neta cero. También busca reforzar el compromiso con el desarrollo sostenible, el crimen organizado transnacional, la migración y la igualdad de género.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo sobre este logro: “La UE y México ya son socios confiables. Ahora queremos profundizar aún más nuestra cooperación, beneficiando enormemente a nuestros pueblos y economías. Los exportadores de la UE obtendrán nuevas oportunidades comerciales, incluidos nuestros agricultores y empresas agroalimentarias. Este acuerdo histórico demuestra que el comercio abierto y basado en reglas puede contribuir a nuestra prosperidad y seguridad económica, así como a la acción climática y el desarrollo sostenible. Espero trabajar con la presidenta Sheinbaum para cumplir la promesa de este acuerdo”.

Llegan nuevas oportunidades

El nuevo acuerdo detonará más oportunidades de negocio y apoyará la transición verde y digital de la UE pues, de acuerdo con las partes ayudará a aumentar las exportaciones de servicios de la UE en áreas clave, como los servicios financieros, el transporte, el comercio electrónico y las telecomunicaciones.

También fortalecerá la cadena de suministro de materias primas críticas locales, mejorando al mismo tiempo la competitividad de la industria europea y eliminará las barreras no arancelarias y establecerá igualdad de condiciones, por ejemplo en materia de derechos de propiedad intelectual.

La modernización de este pacto comercial dará a las empresas de la UE acceso a los contratos del Gobierno mexicano en igualdad de condiciones con las empresas locales, fomentará y protegerá las inversiones europeas en México, promoverá la transición digital en ambas partes, con un capítulo dedicado al comercio digital y, además, mejorará las normas para promover la reutilización y reparación de productos importantes para la sostenibilidad.

AL se une contra deportaciones masivas

En respuesta a las anunciadas deportaciones masivas por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cancilleres y viceministros de 11 países de América Latina y el Caribe han decidido apelar al derecho internacional para preservar la dignidad de los migrantes.

▶️Durante la Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la importancia del encuentro, no solo por la relevancia del tema y el contexto actual, sino también por la voluntad de los países participantes de continuar… pic.twitter.com/f3kHotVIsM — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 17, 2025

Durante la reunión, los representantes diplomáticos, incluidos los Cancilleres de Colombia, Cuba, Guatemala, Haití y Venezuela, así como viceministros de Brasil, Belice, Costa Rica y la jefa de Delegación de El Salvador, destacaron la importancia de este esfuerzo conjunto.

Los funcionarios latinoamericanos anticiparon desafíos importantes con el regreso del republicano a la Casa Blanca, cuya agresiva política migratoria implicará que miles de personas sean expulsadas de Estados Unidos.

"Que el mensaje llegue hasta el último rincón donde se encuentren nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes; decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio", destacó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante el modelo humanitario de movilidad.

De la Fuente reiteró que la “migración no puede verse como un problema, sino como un fenómeno extraordinariamente complejo. Bajo esa perspectiva de derechos humanos vamos consolidando regionalmente un modelo que es capaz de atender las distintas fases y las distintas dimensiones del fenómeno. Un modelo que está en un proceso de construcción colectiva y dinámica, que es perfectible y que es flexible.”