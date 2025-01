La obispa que pidió a Trump misericordia hacia migrantes recibe mensajes de odio

Mariann Budde, obispa de la Diócesis Episcopal de Washington, aseguró que varias personas le han deseado la muerte por defender a los migrantes ya la comunidad LGBT+, sector población que Donald Trump ataca.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 25 de enero (LaOpinión).- Mariann Edgar Budde, obispa de la Diócesis Episcopal de Washington y quien le solicitó al Presidente misericordia hacia los migrantes y con los miembros de la comunidad LGTB, afirmó que varias personas le han deseado la muerte por haberse atrevido a defender a las minorías.

Durante un servicio religioso efectuado el martes por la tarde en la Catedral Nacional de Washington , al cual acudió el Presidente en compañía de su esposa, la primera mujer en estar al frente de la Diócesis Episcopal de la capital estadounidense le pidió a Trump ser condescendiente con los extranjeros que residen en la Unión Americana sin la documentación que acredite su estancia y también con quienes eligieron adoptar un género distinto con respecto al de su origen.

La petición de la religiosa surgió a raíz de que el republicano de 78 años firmó varias órdenes mediante las cuales pretende de deportar a millones de migrantes, así como reconocer oficialmente sólo a dos sexos para con ello ponerle fin a lo que definió como “locura transgénero”.

🔴 La obispo de la Iglesia episcopal, Mariann Edgar Budde, frente a Donald Trump, hace una ferviente defensa de los migrantes en la Catedral Nacional de Washington D.C.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, la obispa neoyorquina compartió lo difícil que ha sido enfrentar el malestar de un sector de la sociedad renuente a sentir empatía por sus semejantes.

“Algunas personas me han deseado la muerte. No estoy segura de que me hayan amenazado con matarme, pero parecían estar complacidos si encontraba mi destino eterno más pronto que tarde.

Y simplemente quiero decir, en realidad estaba tratando de fomentar un tipo diferente de conversación, que ciertamente pueden estar en desacuerdo conmigo, pueden estar en desacuerdo con lo que he dicho o hecho, pero ¿podríamos, como estadounidenses y como hijos de Dios, hablarnos unos a otros con respeto? Yo les ofrecería lo mismo a ustedes”, mencionó.

🔺| La obispa episcopal Mariann Edgar Budde sorprendió a Donald Trump al pedirle compasión por las personas migrantes, de la comunidad LGBT+ y refugiadas durante un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington.

La líder espiritual de 86 congregaciones y 10 escuelas de la Iglesia episcopal en Washington DC y cuatro condados del estado de Maryland es firme en su posición asumida con respecto a las minorías que se verán afectadas por las políticas de Trump, las cuales considera no deberían ser despreciadas.

“No tenemos por qué llegar a los extremos más altos del desprecio cuando estamos en una posición de desacuerdo”, enfatizó.

Cabe señalar que la Casa Blanca ya inició con su ofensiva en contra de los migrantes al anunciar la detención de más de 300 en un solo día y la repatriación de más de 80 personas a Guatemala en un avión del ejército. Además, firmó una orden para que todos los empleados federales beneficiados por programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) se fueran a casa con licencia indefinida.

