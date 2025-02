Menos desempleo, más explotación: millones laboran en condiciones críticas en México

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En México, más de 19.8 millones de personas trabajadoras laboran en “condiciones críticas”, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Pese a que en los últimos años las tasas de desocupación han disminuido, el mercado laboral sigue enfrentando desafíos como los bajos salarios, la informalidad o las jornadas de más de 48 horas.

La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que la tasa de desocupación en el país era de 2.6 por ciento. Es decir, hasta noviembre de 2024, ese era el porcentaje de personas mayores de 15 años de edad sin trabajo remunerado o que no tenían una actividad económica por la cual reciban ingresos.

Durante 2024, México se colocó a veces como el primero y otras como el segundo país con la tasa más baja de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y, en comparación con la mayoría de los países de esa entidad, “México ha mostrado una notable recuperación salarial”, señala el reporte Perspectivas del empleo de la OCDE 2024.

No obstante, es en el mercado de trabajo donde más se necesita transformar el modelo de desarrollo para poner la vida en el centro, señala la académica Hilda Rodríguez Loredo. “Desde la economía feminista, nuestro planteamiento no es sólo disminuir la brecha salarial de género, porque eso no implica necesariamente una mejora en las condiciones de trabajo”.