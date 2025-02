La Casa Blanca envía los primeros migrantes a la prisión-infierno que tiene en Cuba

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Centro de Operaciones para Migrantes de la base naval de Guantánamo, en Cuba, mantiene detenidos indefinidamente en condiciones similares a las de una prisión, sin acceso al mundo exterior y atrapados en un sistema con poca o ninguna transparencia o rendición de cuentas, a familias enteras de migrantes, incluidos niños, que se encuentran retenidos ahí, señala un informe de la ONG Proyecto Internacional para la Asistencia a los Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés).

El informe recopila información que IRAP ha recabado a través de la representación individual de clientes detenidos en el Centro de Operaciones para Migrantes, (GMOC, por sus siglas en inglés), de la Estación Naval de Guantánamo, investigaciones y entrevistas con personas que han pasado tiempo en este sitio.

Los entrevistados describen el GMOC como un edificio deteriorado, con moho y problemas de alcantarillado, donde se aloja a familias con niños junto a adultos. Se les niegan las llamadas telefónicas confidenciales, incluso con sus abogados, y se les castiga si levantan la voz para denunciar malos tratos. Inclusive, mencionan los testigos, los refugiados suelen permanecer confinados en sus habitaciones por semanas.

De igual forma expone cómo el Gobierno estadounidense encarcela a niños de forma contraria a la legislación estadounidense. "Los niños deben estar en escuelas, no en prisiones". Las normas también exigen que los centros proporcionen a los menores que reúnan los requisitos al menos una hora de instrucción en cada asignatura básica por parte de personal certificado para enseñar en esa materia, "pero los menores viven bajo la supervisión de guardias que, al parecer, carecen de la formación adecuada".

El pasado 30 de enero, Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, anunció que utilizaría un centro de detención en la base naval de Guantánamo, Cuba, para dar albergue a miles de migrantes que no puedan ser enviados a sus países de origen.

Tras firmar un memorando, aseguró que que instruiría a los funcionarios federales para que alisten las instalaciones del centro de detención, a fin de que reciban a migrantes que viven de manera irregular en Estaos Unidos y que han sido acusados de cometer algún delito.

En tanto, Tom Homan, el zar de la frontera, mencionó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sería el encargado de gestionar la operación.

Hoy, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que ya están en marcha los primeros vuelos con migrantes irregulares al centro de detención de Guantánamo. "El Presidente Trump no pierde el tiempo", dijo.

Leavitt sostuvo, en declaraciones para Fox News, que Trump no permitirá que Estados Unidos se convierta en "un vertedero de criminales ilegales de países de todo el mundo" y destacó que la nueva Administración cumple con sus promesas.

Así, subrayó que el centro de detención en la Bahía de Guantánamo albergará a los "criminales ilegales que han violado las leyes migratorias" de Estados Unidos y además "han cometido más crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses".

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca también ha puesto en valor los últimos acuerdos alcanzados con el Gobierno de El Salvador para enviar las cárceles del país centroamericano no sólo a ciudadanos salvadoreños en situación irregular, sino también a los de otros países de la región.

Leavitt agregó que las autoridades de Colombia y Venezuela han accedido a cooperar en la repatriación de sus propios ciudadanos.

