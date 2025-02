Los Daniels le hacen frente al hate con el tema "Deja que ladren los perros"

"Deja que ladren los perros" es el primer adelanto del octavo álbum de estudio de la banda que llevará por título "Híbrido".

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- "Año nuevo, música nueva". La frase se la tomaron muy en serio Los Daniels, quienes el pasado 16 de enero estrenaron "Deja que ladren los perros", su más reciente sencillo con el que le hacen frente al hate, o mensajes de odio, en redes sociales.

"La idea surgió de Dan, el guitarrista, con respecto al hate que que veníamos llevando, sobre todo de un acontecimiento que hubo en el Festival Tertulia –en febrero de 2024– donde por razones de fallas de logística llegué tarde y pues se subió un TikTok muy amarillista diciendo cosas que realmente no fueron así, y se viralizó", expresó Ismael Salcedo, vocalista de Los Daniels, en entrevista para SinEmbargo

"En la letra pues yo traté de puntualizar algunas cosas. Se nos hizo buena idea porque la música también es divertida y creo que Los Daniels siempre hemos sido una banda divertida en vivo, que nos gusta procurar que la gente la pase bien, entonces se nos hizo muy picarezca la propuesta de Dan. Y bueno, ['Deja que ladren los perros'] más que estar dirigida a los haters, es para la gente que es buleada o que recibe hate a través de las redes sociales, para que tampoco no se acongojen", añadió.

Fue durante la primera edición del Festival Tertulia que Los Daniels se vieron envueltos en polémica luego de que asistentes del evento apuntaran en redes sociales que Salcedo se había subido a cantar bajo la influencia del alcohol o de algún estupefaciente.

“Estoy bien amigos, no estaba borracho y no consumo drogas, mucho menos peleado con mi banda, nos movieron el horario y yo no estaba listo. La banda se tuvo que adelantar y subir sin mí, llegué con mucha adrenalina entre el respetable público para tratar de rescatar el show al que solo le quedaban menos de dos temas”, aclaró el vocalista.

"Deja que ladren los perros" es el primer adelanto del octavo álbum de estudio de la banda que llevará por título "Híbrido".

Al ser cuestionado por dicho material, Ismael adelantó a este medio que, al día de hoy, la banda sigue en la construcción de "Híbrido". Sin embargo expuso que ya tienen un tema que cita problemas sociales, y otro que narra un cuento que invita a la reflexión.

"Justo por eso lleva dicho título –'Híbrido'– puesto que es como el nombre perfecto y la excusa para poder hacer, y deshacer, sobre la música sin tener barreras o salirnos del género, o sea, finalmente somos una banda que siempre ha hecho música ecléctica de alguna forma", indicó Ismael.

Mientras el resto del esqueleto del álbum se da a conocer, Los Daniels se encuentran estructurando lo que será su próxima presentación en el Teatro Metropólitan, después de 12 años de haber pisado el recinto.

"Para nosotros es importante retomar de ahí porque creo que la banda llevaba un ritmo en su momento, el cual nos llevó a ser un Teatro Metropólitan hace 12 años justo, y para nosotros ahora regresar a la Ciudad de México, en este lugar tan importante, es como retomar en donde nos quedamos hace 12 años y partir de ahí", expresó el músico.

Los Daniels llegarán al Teatro Metropólitan con su show "Híbrido" el próximo 8 de febrero.

