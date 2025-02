¬ RADICALES exponen cómo México debe repensar su relación con EU más allá de Trump

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- México como nación debe replantear cómo será su relación con Estados Unidos, más allá de Donald Trump, pues históricamente ha mantenido un vínculo de abuso, explotación y sumisión ante el vecino del norte, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

La Casa Blanca anunció que a partir del 1 de febrero, México y Canadá enfrentarán un arancel del 25 por ciento porque ambos países “han permitido una invasión de fentanilo y delincuentes ilegales que están matando a ciudadanos estadounidenses”.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca aseguró que los aranceles anunciados por Trump sí se aplicarán este 1 de febrero debido que los socios de EU en el T-MEC “no han hecho lo suficiente para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo”.

🚨BREAKING: Karoline Leavitt announces tariffs on Canada and Mexico are coming TOMORROW:

"The tariffs are incoming tomorrow on Canada and Mexico. Both have allowed an invasion of fentanyl and illegal criminals that are killing American citizens."

pic.twitter.com/0GAOploVyv

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 31, 2025