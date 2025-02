Trump quiere imponer aranceles pero, ¿cómo afectarían a la economía estadounidense?

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno estadounidense se mantiene firme en su postura de querer imponer aranceles a productos que provengan de México, Canadá, China y otros países. Desde su campaña, el Presidente Donald Trump ha afirmado que tales medidas están dirigidas a, en el caso de México y Canadá, presionarles para que tomen acciones en contra de la migración y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, mientras que, en el caso de China, tendrían un fin más estratégico, ante la cada vez mayor presencia de productos chinos en el mercado.

Pese a los objetivos de Trump, varios expertos han alertado que los aranceles a productos mexicanos, canadienses y chinos terminarían por afectar negativamente la economía del pueblo estadounidense, quienes verían el encarecimiento de diversos productos, servicios e impuestos, de acuerdo con un reporte de la agencia Tax Foundation.

El reporte de Tax Foundation señala que, a raíz de los aranceles que pretende imponer Trump, la producción económica en Estados Unidos podría reducirse en un 0.4 por ciento, mientras que habría un alza en los impuestos equivalente a más de mil millones de dólares entre 2025 y 2034.

La agencia destacó que, durante su primera Administración, Trump impuso aranceles por un valor estimado de 80 mil millones de dólares, la mayoría de los cuales se mantuvieron durante la Presidencia de Joe Biden, quien anunció otros más en mayo de 2024. De acuerdo con estudios académicos y gubernamentales, dichos aranceles han provocado un incremento en los precios de productos y servicios, además de una reducción en la producción y el empleo, afectando así la economía estadounidense.

We estimate Trump's 25% tariffs on Canada and Mexico and 10% tariffs on China will:

🔹 Increase taxes by $1.2T (2025-2034)

🔹 Reduce GDP by 0.4%

🔹 Reduce employment by 344k jobs

🔹 Result in an average tax increase of $830 per US household (2025)https://t.co/uWYL5UXfgL

— Tax Foundation (@TaxFoundation) January 31, 2025