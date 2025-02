SONDEO ¬ Mexicanos ven "buena oportunidad para el país" en el regreso de paisanos

Mexicanos que residen en este país, así como otros que viven en Estados Unidos, dijeron a SinEmbargo que celebran el apoyo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum dará a connacionales y personas extranjeras deportadas, pero coincidieron en que deben garantizarse mejores trabajos y sueldos para quienes decidan quedarse en este país y así mejorar la economía.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno mexicano implementó recientemente el plan “México te abraza” para dar programas sociales a connacionales deportados por la administración estadounidense de Donald Trump, también ha dicho que seguirá asistiendo a migrantes de otros países que lo soliciten. Mexicanos celebran la estrategia, algunos ven el reingreso de connacionales como una oportunidad para hacer crecer la economía, mientras que otras y otros coinciden en que la administración de Claudia Sheinbaum debe redoblar esfuerzos para garantizar mejores trabajos y oportunidades.

“Es una buena oportunidad para el país. Creo que verdaderamente [las personas migrantes] son una fuerza laboral muy grande de la que Estados Unidos (EU) lastimosamente se está desprendiendo sin saber y que, de haber una buena estrategia por parte de México, puede ser un impulsor muy fuerte para la economía mexicana. De ser bien recibidos y de tener los brazos bien abiertos, yo creo que con buena estrategia y planificación de verdad que puede ser un factor, una potencia muy fuerte para la economía de México”, opinó Pablo Celis, un joven habitante de la capital del país sobre las amenazas del Presidente Trump de deportar a miles de migrantes no autorizados.

La semana pasada la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez detalló que el plan “México te abraza” contempla la inclusión de las personas repatriadas a los programas de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), transporte a sus lugares de origen a través de la Tarjeta Bienestar Paisano, con 2 mil pesos para cubrir el traslado a sus comunidades de origen, así como acceso a comunicaciones telefónicas.

La Secretaria también expuso que las y los apoyarán para el trámite de documentos importantes como la Clave Única de Registro de Población (CURP) para facilitar su reincorporación a actividades en el país.

Así como Pablo, otro joven que migró de la Ciudad de México a Baja California resaltó la importancia que tiene que el Gobierno no sólo dé apoyo temporal, sino buscar que las personas migrantes retomen actividades en el país con mejores oportunidades; dijo que él entiende la necesidad de movilizarse en búsqueda de mejores ingresos.

“El apoyo del Gobierno sí se tiene que ver. Creo que muchas veces las personas que se van para allá [a EU] es por algo, y el hecho de que te regresen así y tu país te ayude o te acoja de esa manera, es bueno, es una buena iniciativa. [En México] tendríamos que mejorar bastantes cosas como oportunidades de empleo, salarios, muchas de estas personas pues se van por eso. Yo, por ejemplo, estoy de visita aquí, vivo en Los Cabos, me fui porque las oportunidades de empleo y de salario son superiores. Entonces creo que aquí debería de haber más oportunidades laborales para que la gente no se tenga que mudar, no se tenga que ir. La seguridad también es muy importante, son factores que deberían de cambiar para que esa gente y nosotros no nos tengamos que ir de aquí", consideró Roberto.

Para Claudia Pérez lo importante, más allá de recibir a las y los migrantes en México, será asegurar que conseguirán empleos dignos, una preocupación que llevó a su familia a migrar a EU.

“Trump está defendiendo su país, muchos no lo ven así. Tiene mano de obra mexicana, sí. ¿Pero por qué no la aprovechamos antes? Tengo familia allá en Estados Unidos que dice: ‘Si esto lo hubiéramos hecho en México, México fuera potencia’. Pero, ¿por qué se tuvieron que ir para allá? Porque aquí no había empresas, porque aquí no había trabajo, por todo lo que los otros gobiernos nos han quitado. No han hecho una buena distribución de los recursos naturales aquí en México, y el problema de migración de otros países, también es lo mismo, los malos gobiernos”.

A las preocupaciones por las oportunidades laborales para las personas migrantes se suma el anuncio de Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, quien confirmó que desde el 1 de febrero se aplicarán aranceles de 25 por ciento a Canadá y México” entre otras cosas por permitir el ingreso a EU de personas migrantes, a quienes desde su campaña responsabiliza de la inseguridad.

Sin mencionar el anuncio de la Casa Blanca, este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está tranquila porque México tiene a un pueblo unido y una economía fuerte y con futuro, desde Nezahualcóyotl, Estado de México, fue arropada por asistentes a un acto público con las frases “¡No estás sola!, ¡no estás sola!”.

Entrega de tarjetas Vivienda para el Bienestar. Nezahualcóyotl, Estado de México https://t.co/Y9Gp9CXv4H — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 31, 2025

Desde la Ciudad de México, Teresa Covarrubias confió en la respuesta que tomará el Gobierno mexicano ante las amenazas de Donald Trump, particularmente celebró la intención de recibir con recursos y programas sociales a las personas deportadas.

“A mí se me hace una excelente idea de la Presidenta ya que con los anteriores gobiernos pues no había ningún tipo de apoyo y que ahorita que nuestros paisanos allá lo están pasando mal por todas las amenazas que ha dado el nuevo Presidente de allá, yo digo que que una excelente idea”.

En ello coincidió Reina Javier Escalona, quien también llamó a tener empatía con las personas migrantes, promover la unidad en México y no negar en el país el acceso de personas que quieren llegar a EU a rehacer sus vidas todo para obedecer a Donald Trump.

“Yo creo que como seres humanos todos somos iguales, independientemente que seamos de un país o de otro somos iguales todos y yo creo que todos merecemos un apoyo y una oportunidad en cualquier país que estemos o a cualquier país que vayamos. Así nosotros también, yo creo que debemos apoyar. La situación [migratoria] la debe resolver más que nada ese Presidente, Trump, porque nosotros no podemos negar el acceso o que pasen por aquí nuestros vecinos, porque son nuestros vecinos. Entonces él debería de resolver y no estar amenazando a México", consideró.

En el Zócalo de la ciudad, Jaime Marroquín, un centroamericano que vive en EU y vino de visita a México recordó que los latinos son una fuerza importante en ese país, por lo que es necesario reconocer su impacto en la economía.

“Estados Unidos es una potencia grande, uno lo que puede hacer ahorita es protestar y tratar de apoyar a la gente que regresa [deportada a sus países]. No estoy de acuerdo en lo que está haciendo el Gobierno de Estados Unido porque somos muchos, incluidos yo, yo vivo en Los Ángeles, y la mano de obra es necesaria en Estados Unidos, se necesita. Se siente mal porque son compatriotas que están luchando, todos somos luchadores ahí en Estados Unidos y yo considero que merecemos una oportunidad porque no nos están regalando nada, estamos trabajando, haciendo crecer a Estados Unidos".

El Colegio de la Frontera Norte estima que en EU viven 39 millones de mexicanos (nacidos, naturalizados, residentes permanentes, no autorizados), de los cuales 9 de cada 10 son autorizados. El número de mexicanos no autorizados y en posible riesgo de deportación desde Estados Unidos asciende a 4.9 millones de personas. El 72 por ciento de las personas no autorizadas se encuentran dentro de la fuerza laboral, el resto son menores de edad, estudiantes, o personas dedicadas a las labores del hogar. Entre quienes trabajan, lo hacen principalmente en los sectores de construcción y servicios, por tanto, en caso de deportaciones masivas, estos serían los principales sectores económicos afectados en la economía estadounidense. César y Catalina Villanueva, mexicanos que viven en California desde hace 35 años, opinaron que en EU lo más importante será no olvidar todo lo que aportan las personas latinas a ese país para no dejarse intimidar.

