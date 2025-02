CLOSE UP ¬ Joel Ayala, uno de los últimos líderes charros, dejó legado de corrupción

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El martes 3 de mayo de 2007 Joel Ayala Almeida, el hoy fallecido emperador de la burocracia mexicana, detonó una alerta operativa de la sucursal Banorte ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En esa ocasión intentó depositar, en efectivo, 1.4 millones de pesos sin ninguna justificación sobre la procedencia del dinero.

El periodista Francisco Cruz escribe esto en su libro Los amos de la mafia sindical: “La institución no tenía poder para aceptar una cantidad de esa naturaleza. La razón era simple, los ejecutivos no querían realizar la operación bancaria por temor a estar frente a un caso de lavado de dinero y ser sancionados, en caso de efectuarlo. Por esa razón pidieron a Joel Ayala que justificara el origen de su depósito o si tenía una empresa mercantil Por supuesto que no la tenía y la situación se tornó embarazosa porque hubo llamadas a las oficinas centrales de la institución. Eso permitió que algunos reporteros descubrieran al diputado en aquella sucursal bancaria”.