Justin Trudeau reitera consecuencias a Trump si decide imponer aranceles a Canadá

Madrid, 31 de enero (SinEmbargo).- El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ha reiterado este viernes al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si decide imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de Canadá habrá una respuesta "decidida" y "contundente", pero "razonable" por parte de Ottawa.

"Estamos en un momento crítico. Como declaró ayer el presidente Trump, todavía sigue comprometido a imponer aranceles a Canadá a partir de mañana. No sabemos exactamente cómo será, pero sí sé dos cosas: si el presidente decide imponer cualquier arancel, estaremos preparados para dar una respuesta", ha indicado.

Trudeau ha asegurado que Ottawa está preparada "para cualquier escenario posible" y ha advertido de que los aranceles tendrán "consecuencias desastrosas para Estados Unidos", ya que "pondrán en riesgo empleos estadounidenses, aumentarán los precios" y "socavarán la seguridad colectiva".

No one — on either side of the border — wants to see American tariffs on Canadian goods.

I met with our Canada-U.S. Council today. We’re working hard to prevent these tariffs, but if the United States moves ahead, Canada’s ready with a forceful and immediate response.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2025