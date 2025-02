Concierto benéfico de FireAid: detalles completos, cartel y cómo verlo en directo

Por Eili Córdova

Los Ángeles, 31 de enero (SinEmbargo).- Importantes artistas del pop, rock y grunge se reunirán este jueves, 30 de enero, para cantar en nombre de los afectados por los incendios forestales en California.

Este concierto benéfico de gran magnitud, llamado "FireAid", buscará recaudar fondos para las víctimas de los incendios y para iniciativas que trabajen en la prevención de futuros desastres en el sur de California.

Con la participación de 26 artistas de renombre mundial, el evento contará con las actuaciones de figuras legendarias como Stevie Nicks, Joni Mitchell, Rod Stewart y más, además de grandes estrellas contemporáneas como Lady Gaga, Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

A pesar de que el concierto se llevará a cabo en dos sedes de Los Ángeles, el evento será transmitido en vivo a nivel nacional, permitiendo que fanáticos de todo el mundo puedan unirse a esta causa solidaria.

Two venues. One night. Your favorite artists coming together for music & solidarity. Shows start at 6pm. Tickets go on sale January 22nd at noon PST. Donations can be made via the link in our bio. Stay tuned for more artist announcements in the coming days. pic.twitter.com/bJvhcdxNZk

— FireAidLA (@FireAidLA) January 16, 2025