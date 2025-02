Trump asegura que México y Canadá no podrán evitar los nuevos aranceles del 25%

Por María Ortiz

Los Ángeles, 1 de febrero (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump dijo el viernes que impondrá nuevos aranceles del 25 por ciento a los productos de México y Canadá y del 10 por ciento a las importaciones de China a partir del 1 de febrero y no podrán hacer nada al respecto.

Trump dijo el viernes que impondrá aranceles del 25 por ciento a las importaciones de Canadá y México a partir del sábado, siguiendo con una medida controvertida que, según él, tiene como objetivo presionar a los dos países vecinos para que detengan el flujo de migrantes y fentanilo a través de sus fronteras.

Trump dijo que también impondrá un arancel adicional del 10 por ciento a los productos de China. Los nuevos aranceles a las importaciones de los tres países, que se suman a los aranceles existentes, entrarán en vigor el sábado, dijo la Casa Blanca.

En un discurso ante los periodistas en la Oficina Oval, Trump también prometió imponer aranceles generales a todas las importaciones de petróleo y gas antes del 18 de febrero.

Reiteró sus planes de aplicar aranceles amplios a metales como el acero y el cobre, así como a semiconductores, productos farmacéuticos y otros bienes. También dijo que impondrá aranceles a los bienes de la Unión Europea en un futuro.

Los economistas advierten que los aranceles, que son impuestos a las importaciones extranjeras, pueden llevar a precios más altos para los consumidores.

Trump hizo campaña prometiendo reducir la inflación. Pero una semana después de su segundo mandato, Trump ha demostrado que planea usar los aranceles -un sello distintivo de su primer mandato- como una herramienta para lograr sus objetivos de política exterior y su agenda interna.

PRESIDENT TRUMP: "I had almost no inflation and yet I charged hundreds of millions of dollars of tariffs to countries... I had almost no inflation and took in $600M from other countries. Tariffs don't cause inflation. They cause success." pic.twitter.com/haw8rWlWPr

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 31, 2025