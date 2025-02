Milán acuerda con Feyenoord el fichaje de Santiago Giménez por 32 millones de euros

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 1 de febrero (ASMéxico).- Prácticamente todo está hecho. Santiago Giménez será nuevo jugador del Milán, luego de que el conjunto rossonero llegó a un acuerdo con el Feyenoord por la venta del futbolista.

En Italia ya esperan a "Santi", pues reportan que este mismo sábado aterrizará en territorio italiano para presentar exámenes médicos y después estampar su firma.

La Gazzetta dello Sport reporta que Milán y Feyenoord ya acordaron el fichaje de Giménez. La operación rondaría los 32 millones de euros más bonos "fácilmente alcanzables". Tras ello, lo único que falta es que Giménez presente exámenes médicos para después firmar su contrato.

🚨🔴⚫️ Santiago Giménez to AC Milan, here we go! Deal in place now, Feyenoord accept final bid sent today.

Package worth over €35m add-ons included, important sell-on clause.

Giménez will fly to Italy today. 🇲🇽

Player key to change Feyenoord’s mind, as he only wanted Milan. pic.twitter.com/Z05T3fzuR9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025