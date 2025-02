Hamás pone en libertad a 3 rehenes israelíes en el marco de un alto el fuego en Gaza

Madrid, 1 de febrero (EuropaPress).- El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) puso en libertad a los tres rehenes israelíes que había confirmado para el sábado en un nuevo procedimiento de intercambio por prisioneros palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Las dos primeras liberaciones comenzaron a las 08:00 horas en la ciudad gazatí de Jan Yunis, donde el brazo armado de Hamás dejó en libertad a los rehenes Ofer Kalderon, de 54 años, y Yarden Bibas, de 35.

A heart-warming moment when a Palestinian prisoner hugs his loved ones following his release from Israeli custody as part of the exchange deal between Israel and Hamas. pic.twitter.com/vAh546O2ly

Minutos después, militares israelíes recibieron a los dos rehenes que "serán sometidos a una evaluación médica inicial", como había sucedido en los procedimientos previos, en una posición israelí en Gaza antes de cruzar la frontera.

My heart. Bless Agam Berger

Sickening. Forced to pose for photos smiling, given a “certificate” for being a hostage.

I’m so happy she is free but this propaganda

makes me sick. It shows how truly depraved Hamas are.

Don’t forget what they did to her pic.twitter.com/w7VwrD6dSf

— Kosher🎗🧡 (@koshercockney) January 30, 2025