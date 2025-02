BITS | Don't get got una terrorífica experiencia con un futuro prometedor

Don't get got es un juego que cumple con su propósito al brindar una experiencia divertida con una dinámica sencilla pero que se disfruta y más si es con amigos.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Bossa Studios, el equipo detrás de unas de las mejores y más divertidas experiencias en VR, Surgeon Simulator, ha incursionado en un nuevo género: el terror, busca profundizar en una nueva experiencia que apenas está dando sus primeros pasos con su acceso anticipado, por lo que, si bien, tenemos un resultado bastante completo, aún existe un largo camino por recorrer, mejorar y sobre todo, escuchar la retroalimentación de los jugadores.

Don't get got es un título diferente, no tenemos una historia como tal y realmente no sabemos mucho de que está pasando o lo que estamos viviendo, sólo tenemos claro que tenemos que escapar y que existe algo que nos puede atrapar y por ende, dar fin a nuestra partida.

Mejor con amigos

Este título es una experiencia multijugador en primera persona dentro del género de terror, como su traducción al español lo dice: "No te dejes atrapar", ese es el objetivo principal del juego, una experiencia que puedes disfrutar hasta con 8 personas de manera simultánea, ya sea con amigos, en la partida de alguien más o bien, tú podrás ser el creador de una sala de juego para que algunos jugadores puedan unirse a tu partida. Claro, también puedes jugar de manera solitaria, no hay mucho problema con eso, sin embargo, está pensado para brindar una mejor experiencia de manera cooperativa.

Al iniciar el juego, estaremos en una escuela abandonada, tétrica, de noche y con una linterna a la mano, nada más, no sabemos qué hacer, no tenemos instrucciones de nada y nuestra curiosidad por explorar, descubrir ciertos peligros y nuestra capacidad por sobrevivir y deducir que es lo que pasa será nuestra mejor opción.

Con el paso del tiempo, nuestra intuición nos irá dando algunas pistas para descubrir que el objetivo principal será salir de ahí, aunque no será tan sencillo, ya que tendremos que conseguir diferentes códigos/números de colores que servirán para acceder a un cuarto seguro, pero esto no es tan fácil, porque no sabemos dónde se encuentran estos códigos así que tendremos que explorar y cuidarnos de los peligros que nos acechan para poder salir vencedores.

La dinámica puede escucharse sencilla, pero dentro de esta sencillez también tenemos que cuidar ciertos elementos clave de nuestro personaje:

El primero es la batería de nuestra linterna y es que mientras más la usemos, más rápido se gastará y tendremos que administrarla de una mejor manera.

Tenemos nuestra resistencia que es la capacidad que tenemos parar correr específicamente, esta se gasta conforme más queramos correr, por lo cual hay que saber hacerlo en el momento indicado.

Otro aspecto es nuestra sanidad, que es el límite de entrar en la locura y básicamente perder el juego también.

El último elemento es el sigilo, que también se gasta como correr o la batería, por lo cual hay que saber cuándo utilizarlo de la mejor manera.

Estresante y emocionante

Principalmente lo que tenemos que cuidar en nuestra partida son una especie de enemigos como maniquíes disfrazados de alumnos que veremos distribuidos por toda la escuela y que con el paso de los minutos se irán moviendo, acercándose a nosotros o persiguiéndonos, cosa que tenemos que evitar y alejarnos, tampoco podremos enfrentarlos, por lo que si llegan a tocarnos, la partida acabará para nosotros. El resultado es una experiencia estresante pero emocionante, también llegaremos a encontrar un objeto que nos mostrará señales de los números que nos faltan para indicarnos la dirección correcta.

Don't get got es una experiencia sencilla, pero que cumple totalmente con su propósito, si bien, después de algunas partidas puede resultar repetitivo, cabe destacar que estamos frente a un acceso anticipado, por lo que no es un lanzamiento final, lo que nos deja pensar, que tal vez podría tener un futuro bastante prometedor. Sin duda es una experiencia divertida, diferente a lo que podemos experimentar hoy en día y que se disfruta más con amigos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/