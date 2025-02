NO COMPRES A EU: Latinos y canadienses se organizan para resistir acoso de Washington

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Latinos y canadienses se organizan para hacer boicots contra Donald Trump con el objetivo de rechazar sus políticas antimigratorias y económicas.

Mientras en Estados Unidos los latinos impulsan el "Latino Freeze Movement", en Canadá crece instan a dejar de consumir productos estadounidenses.

Las medidas de Trump han provocado indignación en distintos sectores. La comunidad latina busca frenar el flujo de dinero hacia empresas afines al Presidente estadounidense, mientras que en Canadá se ha desatado un rechazo masivo a sus amenazas comerciales y políticas.

Freeze the NIH? Freeze DEI? Freeze immigration?

Latinos and allies HOLD and SAVE your money. Cancel subscriptions. Don’t buy that car or purchase. No taxes when you save. Only invest in Latino and minority companies that care. Latino GDP in the US is the fifth largest in the… pic.twitter.com/4aSryRjc8j

— Michael Galvez, MD (@MichaelGalvezMD) January 27, 2025