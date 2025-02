Al menos 54 personas mueren a causa de un bombardeo en un mercado de Sudán

Madrid, 1 de febrero (EuropaPress).- Al menos 54 personas han muerto y 158 han resultado heridas en un bombardeo atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la ciudad de Omdurman, limítrofe con la capital del país, Jartum, donde además han muerto ya 71 personas por inanición desde comienzos de año, según han denunciado responsables médicos.

Sobre el bombardeo, el ataque ha ocurrido este sábado en el mercado de Sabrin y "ha desembocado en numerosos muertos y heridos civiles, entre ellos niños y mujeres, así como una amplia destrucción", según ha informado en un primer momento el Ministro de Información del Gobierno de Sudán -- una extensión política del Ejército del país -- Jalid Ali, en su cuenta de X.

Poco después y en la misma red social, la Red de Médicos de Sudán ha confirmado la cifra provisional de víctimas a través de la información proporcionada por el personal médico del hospital de Al Nau, el más próximo a un ataque que "ha ignorado incluso las más básicas leyes de la guerra y los principios humanitarios internacionales, causando deliberadamente víctimas humanas entre los civiles que habían buscado refugio en Omdurman después de ser desplazados de sus hogares".

El hospital se encuentra totalmente desbordado y la Red de Doctores Sudaneses ha pedido a cualquier sanitario que se desplace hasta el lugar para ayudar a prestar los servicios necesarios. Además, han pedido a las organizaciones internacionales que condenen este ataque e intervengan para la masacre de civiles.

Sin embargo, las Fuerzas de Apoyo Rápìdo han asegurado que no han atacado ninguna zona poblada de Omdurman. “Todos los proyectiles de artillería en la zona de Al Zaurat fueron lanzados desde plataformas militares del Ejército y sus milicias con el objetivo de encubrir sus crímenes”, acusaron.

La ciudad ha sido desde el principio uno de los grandes escenarios del conflicto que estalló el 15 de abril de 2023 entre el ejército y las fuerzas paramilitares, que ha devastado el país entero y generado situaciones de hambruna en sus campos de desplazados.

