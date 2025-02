El dueño de Tesla y X duda que el Gobierno de México pueda detener a los cárteles

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El empresario Elon Musk expresó su opinión en redes sociales sobre la lucha contra los cárteles de droga en Estados Unidos, al asegurar que estos no pueden ser derrotados sin la intervención militar del país.

Desde su cuenta de X, el CEO de Telsa retuiteó una publicación sobre el aumento de los decomisos de fentanilo en Estados Unidos, mismo que, según el periodista Mario Nawfal, fueron por el aumento de aranceles contra Canadá, México y China.

“En última instancia, dudo que los cárteles (mexicanos) puedan ser derrotados sin las Operaciones Especiales de Estados Unidos”, agregó Elon Musk al compartir la publicación de Nawfal.

Ultimately, I doubt the cartels can be defeated without US Special Operations https://t.co/gEfAhyruo5

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025