"Alito", Xóchitl y el Frente Cívico reaccionan a las medidas arancelarias de Trump

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- En respuesta a los aranceles del 25 por ciento de Estados Unidos contra México, personajes de la oposición mexicana emitieron sus comentarios al respecto, afirmando algunos que dicha decisión fue consecuente al mal Gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena en el país. Aseguraron, será "un golpe duro para la economía por su complicidad y silencio".

A través de sus redes sociales, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó al partido guinda por los aranceles de Donald Trump, pues aseguró que por su negligencia aumento la delincuencia, trasiego y distribución de drogas hacia el extranjero.

Asimismo, aseveró que se tendrán consecuencias adversas, devastadoras e irreversibles para los mexicanos, debido a que "desde el poder, las acciones de Gobierno constituyen un atentado para la seguridad de la región".

En la misma línea, Xóchitl Gálvez advirtió que las consecuencias de los aranceles será un golpe para las familias mexicanas y acusó que la “incapacidad” de Morena en el combate al crimen organizado y en las políticas de migración es la causa de la actual decisión del Presidente Trump.

"La aplicación de aranceles serán un duro golpe para la economía de las familias mexicanas, todo por incapacidad de los Gobiernos de Morena: La fallida estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y su alianza con el crimen organizado", manifestó.

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico, hizo un llamado al Gobierno de Sheinbaum para enviar una "respuesta contundente" al Casa Blanca, donde sugirió nombrar una comisión de alto nivel y protestar contra la medida.

"Esta acusación es muy grave y necesita una respuesta contundente. Claudia debería nombrar una comisión de alto nivel para acudir a Washington y protestar, encabezada, entre otros, por Rocha Moya, Américo Villarreal, Mario Delgado, Manuel Bartlett y Salgado Macedonio", indicó.

Ante las críticas, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró como una “embestida brutal” la decisión de Trump al imponer aranceles en las exportaciones de México a Estados Unidos. Sin embargo, llamó a mantener el “ánimo, porque vamos a vencer estas adversidades con la Presidenta Claudia Sheinbaum al frente”.

🧵President Donald Trump is taking decisive action to protect Americans from the fentanyl crisis. Fentanyl is the leading cause of death for Americans ages 18 to 45.

Today’s tariff announcement is necessary to hold China, Mexico, and Canada accountable for their promises to halt… pic.twitter.com/qY9X2wx9CT

— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2025