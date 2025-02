Canadá no será viable como nación sin subsidios: Trump. Insiste en volverlo estado 51

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este domingo su decisión de imponer una subida de aranceles a China, México y Canadá, si bien ha admitido que las nuevas tarifas "podrían causar algo de dolor" para asegurar a continuación que "el precio valdrá la pena".

Trump aludía así al principal motivo por el que el sábado certificó sus aranceles a estos tres países, a los que acusó de quedarse de brazos cruzados ante el tráfico de fentanilo desde su producción hasta el paso por las fronteras norte y sur de Estados Unidos.

The “Tariff Lobby,” headed by the Globalist, and always wrong, Wall Street Journal, is working hard to justify Countries like Canada, Mexico, China, and too many others to name, continue the decades long RIPOFF OF AMERICA, both with regard to TRADE, CRIME, AND POISONOUS DRUGS…

"Es duro pero es cierto. Canadá debería convertirse en nuestro querido estado número 51: tendrían impuestos mucho más bajos, gozarían de una protección militar mucho mejor, y nada de aranceles", ha añadido antes de llamar a un impulso del producto nacional.

We pay hundreds of Billions of Dollars to SUBSIDIZE Canada. Why? There is no reason. We don’t need anything they have. We have unlimited Energy, should make our own Cars, and have more Lumber than we can ever use. Without this massive subsidy, Canada ceases to exist as a viable…

