VIDEO ¬ Canadienses abuchean himno de EU en partido de hockey tras orden de aranceles

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- A unas horas de que el Presidente estadounidense Donald Trump confirmara que aplicará aranceles del 25 por ciento a México y Canadá, las y los aficionados canadienses de un partido profesional de hockey sobre hielo entre los Senators y los Minnesota Wild, en Ottawa, comenzaron a abuchear el himno de Estados Unidos.

El descontento de las y los aficionados canadienses por las medidas comerciales de Trump estalló. En videos compartidos en redes sociales se puede escuchar el momento en el que silbidos y abucheos empiezan a surgir entre la multitud cuando suena "The Star-Spangled Banner", el himno estadounidense, al interior del Canadian Tire Centre, previo a que iniciara el juego.

El sentimiento patriótico de los canadienses no pasó desapercibido para Internet, pues el momento llegó a miles de personas, quienes expresaron su solidaridad.

En el estadio, con capacidad de 20 mil personas, las y los admiradores del equipo local entonaron con especial fuerza el himno canadiense. Al final del partido, los locales ganaron 6-0 sobre los estadounidenses, quienes únicamente se llevaron a casa el recuerdo del incómodo episodio.

Ayer, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que impondrá aranceles de 25 por ciento a diversos productos estadounidenses como respuesta a las medidas que confirmó Donald Trump.

I have NEVER seen Canadians boo any national anthem....ever before in my entire life. pic.twitter.com/Fx7TXMSioJ

CANADIANS BOO THE AMERICAN NATIONAL ANTHEM IN OTTAWA NHL GAME JUST NOW

Ante los medios de comunicación, Trudeau criticó las medidas arancelarias anunciadas por Washington, al afirmar que éstas traerán repercusiones a los bolsillos de las y los estadounidenses. "Esto tendrá consecuencias para ustedes, la gente de Estados Unidos [...] los aranceles en contra de Canadá pondrán en riesgo sus trabajos", mencionó, y añadió que plantas automotrices podrías cerrar, además de que se elevarían los costos de diversos productos y servicios.

Por otra parte, el Primer Ministro de Canadá detalló que sostuvo una llamada telefónica con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para abordar la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

Do. Or do not. There is no try. AND WE SURE DID!#GoSensGo pic.twitter.com/EtiC32Q1iS

— Ottawa Senators (@Senators) February 2, 2025