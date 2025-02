Ante aranceles, Trudeau invita a canadienses a consumir productos hechos en el país

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) .- El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ha defendido este domingo la necesidad de "elegir Canadá" en las compras en respuesta a los aranceles del 25 por ciento anunciados por el Presidente estadounidense, Donald Trump.

Now is the time to choose products made right here in Canada.

Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada.

