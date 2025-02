Aranceles de Trump trastocan la moneda mexicana; el dólar fluctúa el domingo en 21.20

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El peso mexicano se depreció este domingo luego de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. La moneda cayó a 21.2 unidades por dólar, lo que generó incertidumbre en los mercados.

El tipo de cambio superó la barrera de los 21 pesos por dólar después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara un arancel del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá. La decisión también afectó al dólar canadiense, que alcanzó su nivel más bajo desde 2003.

Según Bloomberg, a las 15:20 horas el tipo de cambio se ubicó en 21.2250 pesos por dólar. Analistas advirtieron que si las tarifas se mantienen, la moneda mexicana podría depreciarse a 24 unidades por dólar.

JUST IN: 🇲🇽🇨🇦 Mexican Peso and Canadian dollar crash following US President Trump's new tariffs. pic.twitter.com/CPBNX7Eenm

— BRICS News (@BRICSinfo) February 2, 2025