María Gutiérrez es hallada con vida tras extraviarse en Chapultepec el 2 de enero

Luego de 29 días localizaron en la colonia centro a María Virginia Gutiérrez, quien había desaparecido en el Bosque de Chapultepec de la CdMx.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- María Virginia Gutiérrez, de 59 años, fue encontrada en la colonia Centro después de casi un mes desaparecida. La mujer había sido vista por última vez en los baños del Bosque de Chapultepec el 2 de enero.

Autoridades informaron que Gutiérrez se encontraba en situación vulnerable cuando fue identificada por elementos de la Fiscalía General de Justicia. La notificación a sus familiares permitió su pronto reencuentro.

La mujer, originaria de Comala, Chiapas, visitaba la capital junto a su familia. Su desaparición ocurrió cuando ingresó a un baño público y no regresó con sus acompañantes. Desde entonces, su paradero era incierto.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió un boletín pidiendo la colaboración ciudadana. "Solicitamos su colaboración para localizar a María Virginia Gutiérrez Juárez", informó la dependencia en redes sociales.

Solicitamos su colaboración para localizar a MARÍA VIRGINIA GUTIÉRREZ JUÁREZ.

Vista última vez el día 02/01/2025 en Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

¿Tienes información? ¡Comunícate a los teléfonos!

55 6357 8079

55 6357 9282#HastaEncontrarte#BúsquedaCDMX pic.twitter.com/ARSI7cDzsw — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) January 3, 2025

Familiares relataron que la búsqueda comenzó de inmediato. "Entramos al baño, le hablo, veo que no me contesta (...) me dirijo con mis familiares, ¿mi mami no está con ustedes?", declaró Gabriela Guadalupe, su hija.

Reportes preliminares señalan que la mujer padece esquizofrenia, aunque respondía de manera coherente. Durante su ausencia, habría recibido ayuda de personas en situación de calle.

La Fiscalía capitalina informó que agentes realizaban un operativo en la Alcaldía Cuauhtémoc cuando localizaron a la mujer en el cruce de Chimalpopoca y San Salvador.

Sus familiares se trasladaron desde Azcapotzalco al lugar para reunirse con ella. Posteriormente, la llevaron a la Cruz Roja en Polanco para una valoración médica.

Hallan con vida a María Virginia Gutiérrez Juárez, quien había desaparecido el pasado 2 de enero al entrar a los baños en el Bosque de Chapultepec. pic.twitter.com/7xj7HWHo3N — Reporte Mexiquense (@ReporteMexiquen) February 2, 2025

En redes sociales circuló un video del emotivo reencuentro, donde se observa el alivio de sus seres queridos tras 29 días de incertidumbre.

La desaparición de María Virginia generó preocupación entre la ciudadanía, motivando operativos de búsqueda y el apoyo de colectivos dedicados a la localización de personas.

Por el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias exactas de su desaparición ni los motivos que la llevaron a permanecer en las calles por casi un mes.

El Gobierno capitalino reiteró su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y destacó la colaboración ciudadana en estos procesos.