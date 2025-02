Líderes globales rechazan los nuevos aranceles de Trump y advierten sobre su impacto.

Ciudad de México/Londres/ Madrid, 2 de febrero (SinEmbargo/EuropaPress).- Los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump a China, México y Canadá han generado reacciones de rechazo a nivel internacional.

Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia han expresado preocupación por las consecuencias en la economía global.

El Canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió sobre los riesgos que representan las nuevas tarifas comerciales impuestas por Estados Unidos.

Durante una reunión con el Primer Ministro británico, Keir Starmer, Scholz defendió el comercio internacional como un motor de prosperidad. "El intercambio global de bienes y productos ha sido una gran historia de éxito", afirmó.

Por su parte, el candidato conservador Friedrich Merz coincidió en que "los aranceles nunca han sido una buena idea" y que podrían elevar la inflación en Estados Unidos.

El Gobierno británico también reaccionó ante la decisión de Trump. La ministra del Interior, Yvette Cooper, advirtió que las tarifas comerciales podrían afectar gravemente la economía global.

También señaló que la postura del Reino Unido es fortalecer los lazos comerciales y reducir barreras con Estados Unidos y otras naciones.

Canadá ya respondió con medidas recíprocas, mientras que China presentó una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y evalúa represalias.

🚨 BREAKING: Donald Trump says he thinks he can 'work it out' with the UK when asked about tariffs, saying he's 'getting along very well' with Keir Starmer

"But it will definitely happen with the European Union because they've really taken advantage of us" pic.twitter.com/2Utt6dKFAA

— Politics UK (@PolitlcsUK) February 3, 2025