¡Oficial! El mexicano Santiago Giménez se convierte en el nuevo jugador del AC Milan

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 3 de febrero (ASMéxico).- El rumor se ha vuelto realidad. El AC Milan compartió que Santiago Giménez, exjugador de Cruz Azul y del Feyenoord, será nuevo integrante de su plantilla. Desde hace un par de semanas trascendió la noticia y finalmente las partes implicadas lo han confirmado. Zlatan Ibrahimovic, leyenda del futbol de Suecia que defendió los colores del club italiano en dos periodos, del 2010 al 2012 y del 2019 al 2023, y actualmente asesor sénior del equipo italiano, había dado el visto bueno desde tiempo atrás con la siguiente declaración “Santiago Giménez es un gran talento con un potencial enorme. Todos sabemos lo bueno que es”.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican 🇲🇽 @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025