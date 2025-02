Shakira dedica su Grammy a migrantes; "yo siempre lucharé con ustedes", les dice

MADRID, 3 Feb. (Europa Press).- Shakira se alzó en los Grammy 2025 con el premio a mejor álbum de pop latino del año por Las mujeres ya no lloran. En su discurso, la artista colombiana dedicó unas palabras a sus "hermanos y hermanas migrantes", sumándose así a los numerosos personajes de la industria del entretenimiento que se han pronunciado en contra de las deportaciones masivas puestas en marcha por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca.

Además, la cantante dirigió unas palabras a "todas esas mujeres que trabajan realmente duro para proveer a sus familias", a las que reconoció como "las verdaderas lobas". Shakira estuvo acompañada en la gala por sus dos hijos, con los que también celebró el galardón: "Quiero compartir este premio con mis niños, Milan y Shasha, que están conmigo. Estoy muy orgullosa de ustedes, de sus corazones bondadosos".

Thank you for this Best Latin Pop Album, I had so much fun with this performance!

To be surrounded by so many great artists and friends in one of the best Grammy editions of all time was a dream.

Can’t wait to see you in May on my tour #LMYNLWorldTour in the US!#GRAMMYs pic.twitter.com/2btgro1nJ0

