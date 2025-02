La USAID es "una bola de gusanos": Musk; Trump está de acuerdo en cerrarla, asegura

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS).- El magnate Elon Musk afirmó este lunes que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) "no tiene solución" y que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está de acuerdo en cerrar esta oficina a través de la cual Washington ha estado financiando miles de proyectos en todo el mundo.

Musk contó que pudo hablar con Trump en detalle sobre la USAID. "Estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarla", mencionó este lunes en una conversación en X Spaces. "No tiene solución", sentenció.

En ese sentido, aseguró que la USAID no es "una manzana con un gusano, sino una bola de gusanos", apenas unas horas después de que dos altos funcionarios de la agencia fueran suspendidos tras negar el acceso a la sede en Washington a personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Musk afirmó que la agencia ha tenido estos últimos años un sesgo "increíble y políticamente partidista", abrazando "causas radicalmente de izquierda en todo el mundo, incluidas cosas que son antiamericanas".

La sede en Washington, situada en el edificio Ronald Reagan, ya se cerró, según ha informado la cadena Fox News. Creada en 1961 durante la Administración de John F. Kennedy, es el brazo humanitario del Gobierno de Estados Unidos, si bien también sirve para sufragar proyectos de "defensa de la democracia".

Durante la pasada noche, Trump se refirió a los trabajadores de la USAID como "un grupo de lunáticos radicales" a los que estaban sacando. "Luego tomaremos una decisión", apuntó el Presidente de Estados Unidos.

La semana pasada, decenas de altos funcionarios de la USAID fueron suspendidos por supuestamente haber intentado eludir la orden ejecutiva del Presidente Trump, con la que paralizó durante 90 días los programas de ayuda exterior.

No one elected Elon Musk.

As Donald Trump allows Musk to access people’s personal information and shut down government funding, Republicans in Washington will also own the consequences.

We must do everything in our power to push back and protect people from harm.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) February 2, 2025