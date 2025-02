Morena promete (de nuevo) el desafuero del líder del PRI y ver juicio político a Piña

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, que preside Morena, presentará este febrero una iniciativa de Ley en materia de juicio político y declaración de procedencia (es decir de desafuero) para comenzar a descongelar las solicitudes de quitar el fuero al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a la Ministra presidenta Norma Piña o al Fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otras, así como desarchivar las solicitudes de juicio político.

La pasada Comisión integrada entre otros por el Diputado priista Rubén Moreira, dio por terminada la solicitud de desafuero contra el Senador, Alejandro Moreno, presentada en 2022 por la Fiscalía de Campeche para que pueda ser juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en la actual Comisión se tiene la intención de continuar desahogando el caso, ya que no encuentran un respaldo legal de las decisiones de sus predecesores, aseguró quien la preside, el Diputado Hugo Eric Flores.

El presidente de la Comisión Jurisdiccional, el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes, dijo en entrevista que en octubre pasado recibieron en el acto de entrega-recepción 127 cajas con expedientes contra expresidentes, gobernadores, alcaldes y ministros, cuya mayoría ya expiró.

Para evitar que los asuntos vigentes sigan rezagándose, entre ellos la solicitud de desafuero de "Alito" y de Piña, y la que se ha presentado contra Cuauhtémoc Blanco, esta iniciativa plantea que los delitos relacionados con corrupción no prescriban y que la Comisión Jurisdiccional esté obligada por ley a atender en 30 días las peticiones presentadas por la ciudadanía, por legisladores o por autoridades judiciales. De lo contrario, habrá "sanciones internas" como retirar del cargo al presidente de la Comisión y que no pueda concluir la Legislatura sin haber agotado todos los juicios políticos o de declaraciones de procedencia.

El Senador Alejandro Moreno está desde agosto de 2022 bajo solicitud de juicio de procedencia (retiro de fuero) por parte de la Fiscalía de Campeche que lo indaga por enriquecimiento ilícito. El entonces Fiscal de Campeche, Renato Sales, detalló que la carpeta de investigación aborda el cateo a su mansión construida cuando era Gobernador (2015-2019), la cual está valuada en 130 millones de pesos y donde se encontraron cuadros y piezas artísticas con valor de más de 50 millones de pesos.

Respecto a este caso vigente, el Diputado Hugo Eric Flores dijo que cuando llegaron a la Comisión Jurisdiccional encontraron algunas "comunicaciones de carácter oficial" respecto a que ya había sido finiquitado por la Comisión pasada, pero la actual que él preside sigue con la intención de desahogar el caso, ya que no encuentran un respaldo legal de estas decisiones de sus predecesores.

La Comisión Jurisdiccional pasada fue presidida por el Diputado morenista Humberto Pérez Bernabé e integrada, entre otros, por el Diputado priista Rubén Moreira, operador político de Alejandro Moreno.

"Nosotros encontramos aquí algunas comunicaciones de carácter oficial con respecto al caso del hoy Senador Alejandro Moreno que, desde nuestro particular punto de vista, no encuentran un respaldo legal ni de procedencia. Entonces, acudimos a hacer las observaciones en el acta de entrega-recepción, seguimos a la espera de estos comentarios porque para nosotros es bien importante poder hacer todo de acuerdo al debido proceso, esto no es una cacería de brujas. Hay una situación presentada que algunos compañeros creen que ya fue dictaminada y hay otros que sostenemos, con base en nuestra legislación vigente, que no fue dictaminada. Ante esta posibilidad estaremos esperando la respuesta de quienes fueron responsables en ese momento y, de no recibirlas, revisaremos con la propia Comisión Jurisdiccional si procedemos de manera diferente porque nuestra intención es desahogar ya estos casos que están abiertos", dijo el Diputado Hugo Eric Flores.