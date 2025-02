GenteAsí ¬ Influencer es captada insultando a trabajadores latinos: "ustedes matan"

Mirsky llamó a los trabajadores “pobres” mientras ella se jactaba de ser “rica”, por lo que uno de los empleados le respondió que “ella era pobre del alma”.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El nombre de la influencer Florence Mirsky se volvió viral luego de protagonizar un video en el que se le puede ver enfrentarse e insultar a trabajadores de un valet parking en Estados Unidos.

“El Presidente Donald Trump está haciendo cosas buenas porque ustedes violan a la gente. Ustedes violan y matan a la gente”, se puede escuchar a la influencer.

Además, Mirsky llamó a los trabajadores “pobres” mientras ella se jactaba de ser “rica”, por lo que uno de los empleados le respondió que “ella era pobre del alma”.

Estas palabras provocaron que la mujer se enojara, aún más, y golpeara el teléfono de la persona que la estaba grabando.

Como era de esperarse, el video no fue bien recibido entre los internautas por lo que Mirsky tuvo que ofrecer disculpas en sus redes por lo ocurrido.

“¡Amo a los mexicanos y a todas las personas de todos los colores y religiones! Hice lo que pude hoy y me disculpé con los dos hombres que no me hicieron nada. Estoy tranquila y sé que soy lo más alejado de un racista. Solo una niña malcriada con una boca sucia. Y eso es lo más realista que puedo ser. Lo siento a todos”, expresó la influencer a través de un comunicado.

Asimismo, enfatizó que asumía su responsabilidad, y aseguró que no quiso decir nada de lo que había dicho.

Mirsky, quien cuenta con más de 70 mil 500 seguidores en Instagram, mostró una parte de la cruda realidad que está viviendo la sociedad en EU con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la implementación de sus políticas antimigratorias.