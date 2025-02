DEA, FBI, ATF, policías y hasta ejército, y EU no puede con las armas en la frontera

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Un río de plomo atraviesa a Estados Unidos y México. Se trata de miles de armas que ingresan ilegalmente al país y que terminan en manos de las organizaciones del narcotráfico, a las que Donald Trump ha puesto en la mira, por las cantidades de fentanilo que inundan su nación y que tienen a la Unión Americana frente a una pandemia de sobredosis que ha usado como moneda de cambio para imponer aranceles a los productos mexicanos, los cuales se mantendrán en vilo hasta el próximo 3 de marzo.

“Ahora que el Gobierno de México ha aceptado el envío de 10 mil miembros del Ejército a la frontera norte, el Gobierno de México no debería esperar menos que un esfuerzo de la misma magnitud para controlar y regular a los vendedores de armas a lo largo de la frontera en Estados Unidos. No podría aceptarse menos que un esfuerzo inédito por crear marcos normativos que estrangulen a los vendedores de armas que hacen ventas por mayoreo, que cierren completamente la frontera del lado de Estados Unidos al flujo de armas y que haya personal suficiente para castigar y perseguir a aquellos que venden armas por mayoreo”, expresó Marco Castillo de la organización Global Exchange que coordina desde los Estados Unidos el proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos a México (Stop US Arms to Mexico en inglés).

Y agregó:” No es posible que estén quejándose de una frontera porosa del lado mexicano, mientras México ofrece 10 mil elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, y en cambio Estados Unidos no haga lo mismo con su frontera porosa, que permite el ingreso de más del 70 por ciento de las armas traficadas, lo que implica más de 250 mil armas al año”.

El mercado de armas de fuego de Estados Unidos ha generado miles de dólares de ganancias para las armerías en ese país, mientras que en México son miles las víctimas por este arsenal que cruza de manera ilegal la frontera. El propio Departamento de Justicia de EU reconoció en enero pasado que el 74 por ciento de las armas decomisadas en México proviene de la Unión Americana.

A eso se suman otras cifras como la existencia de 9 mil vendedores de armas a lo largo de la frontera entre ambos países, de acuerdo con un análisis del investigador Omar García-Ponce, profesor de ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington. “Lo que sabemos con base en la información oficial es que hay alrededor de 9 mil licencias para vender armas. Esto no incluye licencias para importar o para producir armas, solo son para la venta, entonces son aproximadamente 9 mil en estos cuatro estados (Arizona, California, Nuevo México y Texas). En todo el país son alrededor de 50 mil y Texas tiene más de 5 mil, es decir, más del 10 por ciento se concentra en un solo estado que es Texas”, compartió García-Ponce en entrevista.

President Sheinbaum rightly highlights the role of US guns in fueling cartel violence. I mapped the thousands of gun dealers along the border states—nearly 9K. If the US is serious about fighting cartels, it must confront its own arms industry. #USMexico https://t.co/PNRwW6na38 pic.twitter.com/Gr9dxvGIej

— Omar García-Ponce (@o_garcia_ponce) February 2, 2025