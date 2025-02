El peso se recupera tras acuerdos entre Sheinbaum y Trump sobre pausa a aranceles

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El dólar cerró este 3 de febrero en 20.34 pesos, luego de un día de volatilidad donde el Presidente de Estados Unidos pausó la imposición de aranceles del 25 por ciento.

La divisa mexicana logró fortalecerse tras los acuerdos entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

El peso mexicano había iniciado la jornada con pérdidas significativas, alcanzando un máximo de 21.28 pesos por dólar. Sin embargo, tras la negociación entre ambos mandatarios, el mercado reaccionó positivamente y el peso logró recuperar terreno.

⚠️BREAKING:

*U.S. STOCKS TRIM LOSSES ON REPORT TRUMP TO DELAY MEXICO TARIFFS pic.twitter.com/pEfyaVXMl7

— Investing.com (@Investingcom) February 3, 2025