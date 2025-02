Aeronave de la Fuerza Aérea de EU entró al Golfo de California en un vuelo inusitado

Un avión cisterna de EU

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Un Boeing RC-135V Rivet Joint de la Fuerza Aérea de EU fue detectado en aguas internacionales, aparentemente cerca de la costa de Baja California.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que a "las 13:41 horas, el Centro de Control de Área Mazatlán informó al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) detectó un vuelo a 83 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano sobre aguas internacionales".

La aeronave, un Boeing RC-135V Rivet Joint especializado en inteligencia, realizó un recorrido que abarcó desde Culiacán hasta Sonora, para luego rodear la península de Baja California y regresar a Estados Unidos, según los registros de la plataforma FlightRadar24.

Esta tipo de aeronave se utiliza para recopilar información electrónica y la han visto en sobrevuelos similares. Sin embargo, la razón específica de su misión todavía no es confirmada por el Gobierno de Estados Unidos.

Expertos en defensa mencionan que los vuelos de este tipo pueden estar relacionados con labores de monitoreo en la región. Rick Francona, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EU, mencionó que estos vuelos podrían formar parte de "una nueva cooperación entre Estados Unidos y México contra los cárteles".

Distintos registros muestran que este modelo de aeronave ha realizado recorridos similares en al menos dos ocasiones recientes, según FlightRadar24. No se han emitido comunicados oficiales sobre los motivos de estos vuelos.

En diciembre pasado, un incidente similar ocurrió en la misma zona. En aquella ocasión, identificaron un artefacto en el aire, aunque no causó mayores afectaciones, las utoridades mexicanas desplegaron un operativo de vigilancia después del hecho.

También detectaron una aeronave cisterna de EU, lo que sugiere que podría haber asistido al Rivet Joint en su operación. El sobrevuelo generó interrogantes sobre las posibles acciones de inteligencia en territorio cercano a México.

🚨Update: US Air Force RC-135 is currently operating over sovereign Mexican territory!! Cartels are being observed!!

This is the first time such capabilities are operating openly, key word OPENLY, over Mexican sovereign territory clearing indicating an agreement was made by… pic.twitter.com/IiCZmnVDZ7

— US Homeland Security News (@defense_civil25) February 3, 2025