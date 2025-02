Sheinbaum niega que sobrevuelo en el Golfo de California sea parte de acuerdos con EU

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó esta mañana que el avión que sobrevoló ayer cerca de Baja California sea parte de los acuerdos alcanzados con su homólogo Donald Trump.

A pregunta expresa de si la presencia de la aeronave era parte de las negociaciones para frenar, por un mes, los aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos, Sheinbaum respondió:

Fue la tarde del lunes cuando el periodista estadounidense Nick Sortor difundió que un Boeing RC-135V Rivet Joint con el registro 64-14845, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, había ingresado al espacio aéreo mexicano sobre el Golfo de California.

Más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que a "las 13:41 horas, el Centro de Control de Área Mazatlán informó al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) detectó un vuelo a 83 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano sobre aguas internacionales".

Sin embargo, ni la Sedena ni la Presidenta confirmaron que la aeronave fuera de origen estadounidense.

This is something I haven't seen before - a US Air Force RC-135V Rivet Joint SIGINT platform operating in Mexican airspace. I've got a few hours on 845....

This may be part of the new US-Mexico (Trump-Sheinbaum) cooperation against the drug cartels.

That's an orbit, not a… pic.twitter.com/tS57HjBPmR

— Rick Francona (@MiddleEastGuy) February 4, 2025