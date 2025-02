Crisis con Trump une más a empresarios y Gobierno. Revisarán estrategias de futuro

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Al agradecer el respaldo de las empresarias y empresarios para superar la crisis desatada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este martes al sector privado para trabajar en fortalecer la economía nacional, y a relanzar "Hecho en México", con el objetivo de demostrar la potencia comercial que representa el país para el mundo.

"Los llamo a seguir trabajando juntos y juntas, y a seguir fortaleciendo este plan, donde todas y todos tenemos algo que aportar. Como lo he dicho, habrá cosas en a las que no estamos de acuerdo, y tampoco pasa nada, porque para eso es la democracia, pero vamos a poner hacia adelante, y más en un momento tan importante, donde nos necesita México, en lo que estamos de acuerdo. Y en la construcción o en el desarrollo de este gran país. Hoy lo que les quiero decir es, que ¡viva México!", sostuvo Sheinbaum.

De acuerdo con las instrucciones de la Presidenta, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, pidió relanzar "Hecho en México", mediante una gran campaña que ponga en relieve la capacidad del país para ser un productor autosuficiente y competitivo.

"Tenemos que redefinir nuestra relación economía con Estados Unidos. Ya no es o que era. Y vamos a lograr porque somos el mejor socio comercial de Estados Unidos [...] Me instruyó ayer [la Presidenta] que, en primer lugar, empezáramos por recuperar el orgullo de lo hecho en México. Alguien podría decir que qué tan importante puede ser. Pues es lo más importante. Es el basamento, nuestro orgullo nacional, nuestro reconocimiento de nuestras capacidades, y no contra nadie, sino para el futuro", afirmó Ebrard.