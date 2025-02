Estados Unidos rompe con el Consejo de DDHH de la ONU; suspende apoyo a la UNRWA

Madrid, 4 de febrero (EuropaPress) - El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes varias órdenes ejecutivas para retirar al país norteamericano del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dejar de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

Trump ya había llevado a cabo esta medida durante su primer mandato. Su predecesor, Joe Biden, restableció la membresía de Estados Unidos en ambos organismos, si bien suspendió la financiación a la UNRWA el año pasado tras las acusaciones de que varios de sus trabajadores participaron en el ataque de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Un informe de una comisión externa determinó que la organización de ayuda a los palestinos tenía margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, si bien descartó que Israel presentara pruebas que acreditaran las acusaciones en su contra.

La orden ejecutiva también instó a revisar la relación de Estados Unidos con la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación (Unesco), organismo del que también se retiró durante su primer mandato.

President Donald Trump signs an executive order withdrawing the U.S. from the @UN Human Rights Council and U.N. UNRWA.

Trump: "The U.N. has tremendous potential it's not living up to that potential right now...They've got to get their act together." pic.twitter.com/u78teWeYTl

— CSPAN (@cspan) February 4, 2025