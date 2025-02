RESEÑA ¬ Implacable, Liam Neeson protagoniza una historia de redención

Liam Neeson es reconocido por sus películas de acción, sin embargo, en esta ocasión lelga con una película que apela al lado humano y a la redención de su personaje.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Liam Neeson llega este fin de semana a las salas de cine con Implacable, cinta que no es para nada lo que nos imaginamos del actor, ya que siempre se le relaciona a cintas llenas de acción y momentos épicos de persecuciones o búsquedas. Acá te contamos de qué va.

¿De qué trata?

En Implacable, Liam Neeson interpreta a Thug, un ex boxeador convertido en gángster que ha empezado a olvidar las cosas; su enfermedad no tiene cura ni tratamiento, así que llega el momento de confrontar los errores de su pasado, en especial el abandono a su familia. En su camino conoce a una mujer que también cuenta con un pasado oscuro, y que lo acompañará. Thug enfrentará a sus demonios internos y externos, ¿será demasiado tarde para cambiar y encontrar un nuevo propósito?

Arrepentimiento y redención

Liam Neeson aparece en un papel que no es lo que todos nos imaginamos. Neeson nos ha entregado películas muy entretenidas y llenas de acción, ya sea buscando a su hija como en Búsqueda Implacable o en Una noche para sobrevivir, en la que Liam interpreta a un ex sicario que debe regresar a ese mundo para proteger a su hijo, así como en avión en la cinta Sin Escalas (sólo por mencionar algunas de sus cintas), el actor suele brindar una buena dosis de acción. En este caso no es así.

En Implacable todo sucede de manera lenta, con algunos chispazos de enfrentamientos solamente, lo que se nos deja ver es ese mundo interno del personaje principal que se sabe cerca del fin, sus diálogos entre sueños que refieren a su padre y que impactaron su vida.

Un aspecto que toca la cinta es cómo la edad del personaje lo hace centro de burlas e incluso de dudas acerca de sus capacidades para realizar su trabajo. Thug llega al punto de darse cuenta que es sólo un número más para su jefe, algo que es desechable y con un diagnóstico de salud grave ya no hay nada que perder, así que de manera también relajada, buscará la redención y ayudará a algunas personas que están en ese mundo oscuro contra su voluntad.

Implacable cuenta con la dirección de Hans Petter Moland y actuaciones de Ron Perlman, Yolonda Ross y Daniel Diemer junto a Neeson.

Esta película busca mostrar a Neeson con un toque más humano, deja ver el arrepentimiento que puede llegar de la mano de una enfermedad. Así que si quieres escenas de acción, peleas y momentos que te hagan brincar del asiento, está cinta no es la opción.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.