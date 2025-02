ENSAYO ¬ Cómo la red social “X” se volvió una herramienta de control para Washington

Por Sebastian Silva C.

Reino Unido, 4 de febrero (The Conversation).- Una de las imágenes que más se viralizó después de la toma de posesión de Donald Trump fue la de Elon Musk levantando su brazo derecho, en un gesto que hizo reaccionar a la opinión pública mundial, por su aparente similitud con el histórico saludo nazi. La polémica fue desestimada por el mismo Musk en X, el medio de comunicación del que es dueño.

X no es cualquier medio de comunicación. Es uno de los más importantes del mundo. ¿Qué puede pasar cuando dos hombres millonarios y poderosos, que entienden los medios de comunicación a la perfección, se unen para gobernar el país más poderoso del planeta?

X es la red social que mayor incidencia tiene en los medios de comunicación tradicionales de noticias, porque los periodistas acuden a ella como fuente de información inmediata para obtener declaraciones directas de figuras públicas, organizaciones y testigos.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de La Sabana, en Colombia, encontró que cerca del 75 % de los periodistas emplea Twitter (hoy X) para investigar e identificar tendencias. Estos datos pueden explicar por qué las publicaciones de Trump y Musk son replicadas miles de veces al día por medios de comunicación de todo el mundo, muchas veces en las portadas.

I hear Elon is really mad about everybody calling him a Nazi & he’s suspending accounts calling him a Nazi, so I just want to make it clear that Elon Musk is definitely a Nazi#ElonIsANazi @elonmusk pic.twitter.com/A6ASq0DHbu

— Tara Dublin, Rock Star Author & Proud Democrat (@taradublinrocks) January 27, 2025