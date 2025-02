El Presidente de EU anuncia que desterrará a los palestinos para meter a su ejército

El Presidente de EU dijo que los palestinos deberán abandonar Gaza para dar paso al ejército estadounidense, que tomará el control de la región y trabajará en la eliminación de explosivos y armas.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su administración planea desterrar a los palestinos de la Franja de Gaza para permitir la entrada del ejército estadounidense.

Durante su reunión con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, el Presidente Trump declaró que Washington "se apoderará" de la región de Gaza.

"EU se apoderará de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos sus dueños. Y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en ese lugar", declaró el mandatario estadounidense.

"Gaza en este momento es un centro de demolición. Prácticamente no hay edificios en pie. Gaza es inhabitable en este momento", comentó Trump.

President Trump on securing PEACE in Gaza: "The U.S. will take over the Gaza strip ... and be responsible for dismantling all of the dangerous, unexploded bombs and other weapons on the site ... create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing… pic.twitter.com/sr3rnO0fE4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 5, 2025

"En estos momentos, Gaza es un verdadero infierno y lo ha sido durante mucho tiempo," expresó al añadir que es imposible seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez.

Antes de su reunión con Netanyahu, Trump manifestó que "el problema de Gaza no ha encontrado solución" y sugirió que los palestinos deberían establecerse en "una tierra nueva y próspera," con el financiamiento de otros países.

Trump también propuso que estos nuevos territorios podrían estar ubicados en Egipto o Jordania, y aseguró que, de tener la oportunidad, muchos palestinos "estarían felices" de trasladarse allí.

El sorprendente anuncio dejó en alerta a observadores internacionales y expertos que cuestionan las implicaciones y la viabilidad de tal medida. Aunque no es la primera vez que Trump lanza afirmaciones controvertidas, esta declaración representa un giro inesperado, especialmente tras el reciente anuncio de un alto al fuego en la región.

PRESIDENT TRUMP: "We will restore calm and stability to the region and expand prosperity, opportunity and hope to our nations and for all people in the Middle East — including the Arab and Muslim nations. Very important." pic.twitter.com/yc6GU0hqPj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 5, 2025

"Restauraremos la calma y la estabilidad en la región y ampliaremos la prosperidad, las oportunidades y la esperanza a nuestras naciones y a todos los pueblos de Oriente Medio, incluidas las naciones árabes y musulmanas. Es muy importante", sostuvo el Presidente Trump.

Al ser cuestionado sobre si Washington planea desplegar a personal militar a la región tras su reciente declaración, el mandatario estadounidense respondió que lo harán "si es necesario".

En el encuentro, el Primer ministro Netanyahu agradeció su apoyo al Presidente Trump: "Su voluntad de romper con el pensamiento convencional, un pensamiento que ha fracasado una y otra vez, su voluntad de pensar fuera de la caja con ideas nuevas nos ayudará a lograr todos estos objetivos".

Asimismo, Netanyahu expresó su respaldo a la iniciativa de Trup, especialmente su intención de alcanzar todos los objetivos bélicos de Israel en sus ataques contra la Franja de Gaza y Cisjordania.

Prime Minister Netanyahu to President Trump: "Your willingness to puncture conventional thinking, thinking that has failed time and time again, your willingness to think outside the box with fresh ideas will help us achieve all these goals." pic.twitter.com/L9lk37rPuY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 5, 2025