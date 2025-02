EU "se apoderará" de Gaza, dice su Presidente; pide a palestinos buscar otra tierra

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Washington "se apoderará" de la Franja de Gaza durante su reunión con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca.

President Trump on securing PEACE in Gaza: "The U.S. will take over the Gaza strip ... and be responsible for dismantling all of the dangerous, unexploded bombs and other weapons on the site ... create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing… pic.twitter.com/sr3rnO0fE4

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 5, 2025