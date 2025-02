Un bebé muere tras recibir disparo en la cabeza en un intento de robo en Ahuazotepec

Por Rocío Carbente

Puebla, 4 de febrero (AmbasManos).- Un bebé de nueve meses perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza durante un intento de asalto ocurrido esta madrugada en el municipio de Ahuazotepec, Puebla.

Los hechos sucedieron cuando el bebé y sus padres viajaban a bordo de un vehículo Jetta con dirección a Zacatlán, sobre la carretera federal.

Al alejarse del centro de Ahuazotepec notaron que una camioneta comenzó a seguirlos.

La familia continuó su camino, pero a la salida del municipio los delincuentes intentaron detenerlos. Sin embargo, el conductor aceleró, en ese momento los emparejaron y dispararon contra el automóvil.

El bebé, quien se encontraba en los asientos traseros, recibió un balazo en el cráneo.

Ante esto, su padre condujo a toda velocidad hasta el Hospital General de Zacatlán. Lamentablemente, al llegar, los médicos no pudieron hacer nada y declararon al menor sin vida.

Elementos de la Policía Estatal llegaron al nosocomio como primeros respondientes, mientras que el Gobierno de Zacatlán inició el acompañamiento a la familia.

Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla, dio sus condolencias a la familia del bebé asesinado, se dijo consternado por el hecho y afirmó que el crimen no quedará impune.

Me entero con profunda consternación del asesinato de un pequeño de meses en un intento de asalto, en el que además su madre resultó herida. Es una noticia terrible, la más dura que he recibido en todos estos años de servicio público. No puedo siquiera imaginar el dolor que…

— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 4, 2025