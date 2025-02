VIDEO ¬ Hombre muerde el glúteo de una mujer en Guanajuato; autoridades lo buscan

Un hombre fue captado en video mordiendo el glúteo de una mujer en plena vía pública en Guanajuato. Las autoridades iniciaron una búsqueda para capturar al agresor.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato condenó la violencia de género y reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente para dar con el responsable de la agresión que sufrió Katherine Michel Maldonado en la vía pública por parte de un hombre.

En un comunicado oficial, la FGE manifestó que no permitirá la impunidad en actos que atenten contra la dignidad y seguridad de las mujeres. Por ello, puso en marcha una investigación para identificar y capturar al responsable de este hecho aberrante.

"No permitiremos impunidad en actos que atenten contra la dignidad y seguridad de las mujeres", afirmó la dependencia estatal tra la difusión de videos de cámaras de vigilancia en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento del acoso sexual que una mujer recibió por un hombre que la buscó hasta la puerta de su casa en la colonia Zona de Oro, en Celaya.

La FGE de Guanajuato hizo un llamado a la ciudadanía para que, si reconocen al agresor, lo denuncien. Además, subrayó la importancia de la colaboración comunitaria en la construcción de una sociedad libre de violencia.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato condena enérgicamente la violencia de género y trabaja sin descanso para llevar a los responsables ante la justicia. No permitiremos impunidad en actos que atenten contra la dignidad y seguridad de las mujeres. Se ha iniciado una… https://t.co/JOCQ7atgxX — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) February 5, 2025

FGE minimiza agresión

Horas antes, se dio a conocer que la Fiscalía Regional de Celaya minimizó la agresión que sufrió Katherine Michel Maldonado en la vía pública por parte de un hombre, al considerar que no hubo ningún delito, e incluso rechazó ver los videos sobre lo ocurrido como prueba.

La mujer que fue víctima de una agresión por un hombre desconocido, en la colonia Zona de Oro, lamentó el nulo apoyo que recibió y el desgano de las autoridades en tomar su denuncia e iniciar una investigación.

“Me dijeron que en ese módulo no se podía hacer nada porque no se hizo como tal un robo, una violación, nada, o sea, no hay un delito como tal y no me podían ayudar y que no podían darme respuesta, fue lo único que me dijeron”.

Los videos ya públicos en red social y la foto del agresor, fueron entregados por la mujer al Ministerio Público, pero no repararon en recibirlo o verlos.

“No me dieron un folio, no anotaron mi nombre, ni me aceptaron los videos como evidencia, se los mostraba y ni siquiera hizo por verlos”.

La joven, quien desde la agresión es acompañada por su madre en todo momento, dijo vivir con miedo desde lo sucedido: “Deberían de proceder, no es justo que se quede así, ahorita fue eso (tocamientos), no sé si (agresor) ya hizo cosas antes y peores y que siga libre como sino hubiera hecho nada, parece que el mensaje de la autoridad es que gente puede hacer este tipo de cosas y no pasa nada”.

😨 Ataque insólito en Celaya: Un hombre bajó de su auto, corrió y mordió el glúteo de una mujer en plena vía pública. 📍 Ocurrió el 2 de febrero en la colonia Zona de Oro, #Celaya, #Guanajuato. Con información de @luz_adriana_gto pic.twitter.com/sel6qjrxRQ — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 4, 2025

Katherine Michel reconoció sentirse intranquila y tener miedo por temor a que su agresor regrese, porque ya sabe dónde vive y quizá vuelva.

“Tengo miedo porque no sé si vaya a regresar, estoy yo sola con mis niños, mi mamá me acompaña a donde voy, porque no quiero que vaya a regresar, vivo con miedo”.

Aceptó que el Instituto de la Mujeres en Celaya (Insmujer) la contactara y le ofreciera atención; sin embargo, su cita es hasta el próximo jueves.

La agresión

La mujer explicó como ocurrió la agresión la tarde del sábado, cuando regresaba a su casa.

“Yo no sentí que me siguieran, yo traía mis manos ocupadas, meto las llaves para abrir, entonces sentí como me llegó por atrás, pensé que era un perro, no pude ver la cara porque se agachó, me agarró y me chupó porque me toqué la parte de atrás y sentí mojado, entonces grité y tiré las cosas, salió mi vecino y él se echó a correr, hasta se le cayó la gorra”.

Indicó que al momento del hecho, solo vio la espalda de su agresor, pues este corrió directo a su carro y huyó.

Al día siguiente, pidió ayuda a los vecinos para difundir los video en red social para que la ciudadanía lo identifique y estén alertas, para que no le pase lo mismo a otra mujer.

- Con información de Zona Franca