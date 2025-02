La Presidenta pide cambio constitucional para impedir reelección y frenar nepotismo

Información en desarrollo...

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que enviará dos nuevas reformas al Congreso de la Unión para prohibir la relección y el nepotismo.

Desde Santiago de Querétaro, la Titular del Ejecutivo explicó que no podría dejar pasar el aniversario 108 de la Constitución Política de 1917, por lo que enviará dos iniciativas para reformar la Carta Magna.

"Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda: la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro, tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo", dijo.