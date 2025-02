GenteAsí ¬ Un coleccionista compra en 50 dólares... una posible obra de van Gogh

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Un desprevenido coleccionista de antigüedades compró, en 2016, una pintura por 50 dólares en una venta de garaje en Minnesota, Estados Unidos.

Sin embargo, historiadores han apuntado que la obra podría ser más que un cuadro abandonado en una venta de garage ya que el lienzo adquirido por 50 dólares, podría tratarse de una pintura de Vincent van Gogh.

Regarding the recently discovered Vincent van Gogh titled "Elimar": When researching the case, I found a painting with a pretty similar signature. Now either I finally have my first van Gogh or a work of the little known Danish artist, collector and director Henning Elimar… pic.twitter.com/mmx7CWM2ov

— MP (@DrMartinPracher) February 2, 2025