El Presidente de EU prohíbe a deportistas transgénero estar en competencias femeninas

Madrid, 5 de febrero, (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impide a las mujeres trans competir en deportes femeninos, una medida prometida durante su campaña electoral y que ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos.

"En los últimos años, la izquierda radical ha impulsado una campaña para erradicar el concepto de sexo biológico y reemplazarlo con una ideología de transgénero militante", ha señalado poco antes de firmar el decreto, agregando que "a partir de ahora los deportes femeninos serán solo para mujeres".

Esta es una de las últimas medidas impulsadas por Trump contra la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos. El magnate republicano ya prohibió la semana pasada los procedimientos de sexo en los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas.

🚨BREAKING: President Trump officially signs the Executive Order banning men from competing in women's sports. Huge day!! 🔥 pic.twitter.com/UKGkh3c55X

