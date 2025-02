El Canal de Panamá desmiente a EU: niega acuerdo para que sus buques no paguen tarifa

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS).- La Autoridad del Canal de Panamá ha desmentido el miércoles que haya aplicado una exención del pago de tasas a los buques del Gobierno estadounidense, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que sus barcos podrían transitar a partir de ahora sin costos por el paso fluvial.

Asimismo, la entidad, dependiente del Ministerio de Asuntos del Canal de Panamá, se ha mostrado dispuesta a "establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país".

Horas antes, Washington había emitido un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X en el que señalaba que "el Gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tasas a los buques del Gobierno de Estados Unidos que transiten por el Canal de Panamá. Esto le ahorra al Gobierno estadounidense millones de dólares al año".

Este anuncio ha tenido lugar cuando el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se encuentra realizando una gira por la región y días después de realizar una visita a Panamá para ejercer presión ante la polémica suscitada en torno a este paso por parte de la Administración de Donald Trump.

Rubio trasladó al Presidente del país, José Raúl Mulino, el rechazo por parte de Estados Unidos a la presunta presencia de China en el Canal, donde ejerce, según Washington, una mayor presión. Posteriormente, el Jefe de Estado panameño anunció que no renovaría el memorando de entendimiento firmado con China en noviembre de 2017 sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O

Por su parte, el Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, mantuvo en la víspera una conversación "introductoria" con el Ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego, a quien le enfatizó que "su principal prioridad es salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, lo que incluye garantizar un acceso sin restricciones al Canal de Panamá y mantenerlo libre de interferencias extranjeras".

El jefe del Pentágono también expresó su "agradecimiento por los esfuerzos panameños para detener el crimen organizado transnacional" y la migración irregular, así como por la "disposición" a aceptar migrantes de terceros países desde territorio estadounidense "para su repatriación a sus países de origen".

On his first official trip as Secretary of State, @SecRubio traveled to Panama. American leadership is back in our hemisphere and we’re ready to work with our regional partners. pic.twitter.com/zs5CpulOT6

— Department of State (@StateDept) February 4, 2025