El Presidente de EU asegura que Israel le "entregaría" Gaza cuando termine la guerra

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a defender este jueves su plan para controlar la Franja de Gaza explicando que Israel "entregaría" este enclave cuando haya terminado el conflicto, con vistas a que en el territorio palestino arranque "el que sería uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de toda la Tierra".

Para entonces, los palestinos —categoría en la que ha incluido al Senador demócrata Chuck Schumer— "ya habrían sido realojados en comunidades más seguras y bonitas, con viviendas nuevas y modernas", indicó Trump en un mensaje publicado en su red social.

El Presidente norteamericano considera que, con su controvertido plan, los gazatíes "tendrían una oportunidad de estar felices, seguros y libres", hasta el punto de que cree que "no sería necesario" desplegar militares de Estados Unidos. "¡Reinaría la estabilidad en la región!", remarcó.

The Gaza Strip would be turned over to the United States by Israel at the conclusion of fighting. The Palestinians, people like Chuck Schumer, would have already been resettled in far safer and more beautiful communities, with new and modern homes, in the region. They would…

